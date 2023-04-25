Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров уклонился от ответа на вопрос о том, мертва ли зерновая сделка. После встречи с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем он остановился около журналистки Reuters, задавшей вопрос, и похвалил ее платье, передает CNBC.

Хорошее платье, — сказал Лавров, когда репортер спросила, мертва ли Черноморская зерновая инициатива. — Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий.

Глава МИД РФ проигнорировал еще один вопрос — он касался корреспондента Эвана Гершковича, признанного виновным в шпионаже. На него Лавров не отреагировал.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для передачи президенту России Владимиру Путину, касающееся продления Черноморской инициативы.

Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рекомендовал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса в продовольственной сфере. По его словам, это можно сделать при удовлетворении требований России.