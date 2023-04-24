Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу продления зерновой инициативы

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для передачи президенту России Владимиру Путину, касающееся продления зернового соглашения, передает РИА Новости. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рекомендовал продлить зерновую сделку з-за угрозы кризиса в продовольственной сфере.

Антониу Гутерриш передал главе МИД РФ письмо, предназначенное для Владимира Путина, в котором излагается предложение о продлении, улучшении и расширении Черноморской зерновой инициативы, — говорится в сообщении ООН.

Страны «Большой семерки» приняли совместное заявление в ходе переговоров министров сельского хозяйства, которые состоялись 22–23 апреля в японском городе Миядзаки. В документе участники выразили поддержку продлению и расширению зернового соглашения.

Чавушоглу рассказал телеканалу TV100, что власти республики считают необходимым продлить зерновую сделку в мае. По его словам, это можно сделать при удовлетворении требований России. Министр отметил, что Анкара находится в тесной координации с ООН для начала экспорта зерна и удобрений из России.