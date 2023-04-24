Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку при выполнении условий РФ

Фото: Hassan Mohamed / dpa / Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал телеканалу TV100, что власти республики считают необходимым продлить зерновую сделку в мае. По его словам, это можно сделать при удовлетворении требований России. Министр отметил, что Анкара находится в тесной координации с ООН для начала экспорта зерна и удобрений из России.

Мы находимся в тесной координации с ООН по началу экспорта зерна и удобрений из России <...>. Но надо понимать, что это разные вопросы. Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено. Это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию, — сказал Чавушоглу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом в ООН ушел от ответа на вопрос журналистов о том, мертва ли «зерновая сделка». Он лишь похвалил в ответ платье задавшей вопрос американской журналистки.

Ранее по итогам переговоров министров по вопросам сельского хозяйства стран «Большой семерки» было принято совместное заявление, в котором выражалась поддержка полной реализации, продления и расширения зерновой сделки. Кроме того, в документе выражена готовность поддержать Киев в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.