Большинство случаев COVID-19 в Европе относятся к новому виду коронавируса

https://static.news.ru/photo/3f0edc1a-19e2-11eb-8023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Global Look Press

Учёные предупредили о новом варианте коронавируса в Европе. Этот вид появился в Испании в начале лета и быстро распространился.

Как сообщила международная группа учёных, новый вид коронавируса стал причиной большинства новых случаев COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале medrxiv.

Новый вид коронавируса обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Сейчас он уже распространён во Франции, Норвегии и Латвии.

Вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 не похож на другие версии вируса. При этом он распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Специалисты пока не могут сказать, связано это с особой мутацией или нет.

Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом, — сообщила руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкорофт.

Как писал NEWS.ru, ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что к концу ноября одна или две вакцины от коронавируса уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточным для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.