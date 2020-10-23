ВОЗ: в ноябре пару вакцин от COVID можно будет применять экстренных случаях

https://static.news.ru/photo/837abe10-1554-11eb-a972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения допустила, что к концу ноября одна или две вакцины от коронавируса уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточным для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.

По самым лучшим нашим прогнозам мы получим первые результаты к концу года. Возможно, данные по одной или двум вакцинам появятся в конце ноября, — цитирует РИА Новости главного научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан, выступившую на брифинге.

Она пояснила, что на основе предварительных данных власти стран смогут решить, рекомендовать ли использование вакцин в экстренных случаях.

Сваминатан добавила, что речь идёт о данных исследований третьей фазы испытаний вакцин от коронавируса, которая должна показать, насколько эффективен и безопасен препарат.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года. 14 октября была зарегистрирована ещё одна вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

Между тем министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в самое ближайшее время фирма Biontech зарегистрирует немецкую вакцину от коронавируса. Глава Минздрава подтвердил, что вакцинация граждан может начаться в конце 2020 года.

А в конце сентября стало известно, что вакцина Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний. Третья фаза испытаний вакцины, разрабатываемой этой компанией, началась в конце сентября. В исследовании принимают участие 60 тысяч добровольцев в восьми странах на трёх континентах.

Кроме Johnson & Johnson разработку вакцины от коронавируса ведут Merk и Pfizer, а также фармакологические компании многих стран, писал NEWS.ru.