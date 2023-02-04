Более двух тысяч индусов арестовали за браки с несовершеннолетними

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В северо-восточном штате Индии Ассам правоохранительные органы организовали рейд в рамках борьбы с противозаконными детскими браками, в ходе которого было арестовано 2169 мужчин. Начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх, слова которого передают журналисты NDTV, рассказал, что аресты были произведены на основании 4074 зарегистрированных силовиками дел. При этом пресса взяла комментарий у некоторых молодых женщин, проживавших в незаконном браке. Они остались с малолетними детьми на руках и выступают против задержаний.

Мы жили вместе и хотя кое-как сводили концы с концами, мы были счастливы. Кто будет обеспечивать нас теперь средствами к существованию, когда мой муж арестован? — вопрошает одна из них.

С 1978 года в Индии мужчины могут вступать в брак с 21 года, а женщины — с 18 лет. Однако часто низкий уровень доходов в стране приводит к созданию семей взрослых мужчин с девушками, которые еще не достигли необходимого возраста. Такая практика в основном распространена среди жителей сельской местности.

Ранее стало известно, что в России резко выросло количество преступлений против несовершеннолетних. С 2020 года таких правонарушений стало больше на 19,5%: в 2020 году их было 94,8 тыс., в 2021 — 112,3 тыс., а в 2022 — 113,3 тыс.

Разница в 10 тысяч между количеством преступлений и потерпевшими объясняется объяснило тем, что в одном инциденте может быть сразу несколько пострадавших. А бывает, что в отношении одного потерпевшего совершено несколько преступлений.