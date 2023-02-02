В России стали чаще совершать преступления против детей «Известия»: количество преступлений против детей в России увеличилось на 19,5%

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Количество преступлений против несовершеннолетних в России резко выросло, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ. С 2020 года таких правонарушений стало больше на 19,5%: в 2020 году их было 94,8 тыс., в 2021 — 112,3 тыс., а в 2022 — 113,3 тыс.

Разницу в 10 тысяч между количеством преступлений и потерпевшими издание объяснило тем, что в одном инциденте может быть сразу несколько пострадавших. А бывает, что в отношении одного потерпевшего совершено несколько преступлений.

В МВД РФ затруднились назвать причины роста преступлений против детей. Там лишь предположили, что это может быть связано с усовершенствованием работы надзорных и силовых ведомств, а также с возросшим вниманием к этой проблеме.

Ранее в красноярской школе учительница подралась с ученицей шестого класса. Причиной конфликта стал вейп, который школьница курила во время урока. После того как у девочки забрали электронную сигарету, она облила педагога водой. Классный руководитель в ответ на это несколько раз ударила ученицу.

Также некоторое время назад в Красноярском крае десятилетний школьник случайно застрелил одноклассника из охотничьего карабина. В отношении отца мальчика завели уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия.