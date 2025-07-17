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17 июля 2025 в 03:20

Россиян предупредили о 12 годах тюрьмы за одно действие на балконе

Эксперт ЖКХ Бондарь: загар на балконе перед школой грозит 12 годами тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Загорание на балконе в откровенном виде перед школой или детским садом может привести к уголовному делу и тюремному сроку до 12 лет, заявил NEWS.ru эксперт ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, даже если человек не подозревает, что за ним наблюдают, его действия могут быть расценены как развратные, если их увидят несовершеннолетние.

Представьте ситуацию, человек регулярно загорает на балконе в откровенном виде, а напротив находится школа или детский сад. Серьезные последствия наступают, если вас увидят несовершеннолетние. В таком случае могут возбудить уголовное дело по статье 135 УК РФ о развратных действиях, даже если вы просто находились у себя дома и не подозревали, что за вами наблюдают. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что в случае ложного обвинения пострадавший может подать встречный иск о клевете, однако судебные разбирательства займут время и потребуют доказательств. По его словам, согласно статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, но это не отменяет рисков для тех, кто случайно оказался в поле зрения недовольных соседей или родителей.

Конечно, если обвинение в загаре на балконе ложное, можно подать встречное заявление о клевете. Тот, кто сознательно оклеветал невиновного, сам рискует попасть под статью 306 УК РФ с наказанием до шести лет лишения свободы. Лучше избегать потенциально спорных ситуаций и загорать на пляже, а не на балконе. Даже находясь у себя дома, стоит учитывать, как ваши действия могут быть восприняты окружающими. Это поможет избежать ненужных конфликтов и юридических проблем, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что многие россияне в жаркую погоду позволяют себе ходить с оголенным торсом, однако в торговых центрах это может стать причиной отказа в обслуживании. По его словам, такие правила вправе установить администрация ТЦ, поскольку подобные заведения находятся в частной собственности.

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