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04 августа 2025 в 17:40

Родителям объяснили, как физические наказания убивают психику детей

Психолог Дугенцова заявила, что физические наказания формируют агрессию у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Физические наказания могут привести к агрессивному поведению ребенка, а также вызвать у него тревожность и проблемы с самооценкой, заявила «Москве 24» психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, такой метод воспитания не улучшает поведение, а лишь подрывает доверие детей.

Как отметила Дугенцова, у ребенка может сформироваться убеждение, что боль и страх — это инструменты для решения конфликтов. Негативно повлиять на неокрепшую психику детей могут даже легкие шлепки. Вдобавок ко всему физические наказания могут привести к деструктивному поведению ребенка и трудностям в учебе.

По словам специалиста, дети, которых физически наказывали, входят в повышенную группу риска развития депрессии, проблем с социализацией и противоправного поведения во взрослом возрасте. Психолог добавила, что взрослые, как правило, прибегают к насилию из-за стресса, эмоционального выгорания и недостатка воспитательных навыков.

Ранее редактор художественной литературы Анна Данилина заявила, что европейские сказки «Красная Шапочка», «Золушка», «Русалочка», «Гензель и Гретель» могут травмировать ребенка. Среди русских народных сказок также встречаются произведения, которые способны напугать детей, например «Морозко».

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