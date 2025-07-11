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11 июля 2025 в 03:33

Балкон без солнца? Эти цветы растут даже в кромешной тьме

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ваш балкон без солнца и постоянно находится в тени, выбирайте тенелюбивые растения, которые прекрасно обходятся без прямого солнечного света. Рассказываем, какие цветы растут даже в кромешной тьме.

Аспидистра («чугунное растение») — чемпион по выносливости, ее темно-зеленые листья сохраняют декоративность даже в глубокой тени, требуя лишь умеренного полива. Сансевиерия («тещин язык») не только выживает в темноте, но и очищает воздух, а ее жесткие листья с пестрым рисунком не теряют окраску даже при минимальном освещении.

Для цветущих вариантов подойдет фуксия — ее колокольчатые цветы распускаются даже на северных балконах, но требуют прохлады и защиты от сквозняков. Плющ обыкновенный с его цепкими побегами быстро оплетет стены, а его темно-зеленые листья не выгорают даже в полной тени. Эти растения не просто выживут в темноте, но и превратят ваш балкон в уютный зеленый уголок!

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комнатные цветы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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