Более 40 человек заживо сгорели в результате ДТП с автобусом в Пакистане

Фото: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Службы экстренной помощи в Пакистане

В Пакистане пассажирский автобус протаранил мост, упал в овраг и загорелся. В результате, как передают местные СМИ, внутри транспортного средства заживо сгорели 40 человек. Трагедия произошла неподалеку от Ласбелы в провинции Белуджистан.

В общей сложности в салоне автобуса на момент аварии находилось 48 человек. Выжили четверо. Среди спасшихся — женщина и ребенок. Тех, кому удалось выбраться из автобуса после крушения, доставили в медицинские учреждения.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте происшествия. Они не только выясняют причины ЧП, но и опознают убитых. Тела последних сильно обгорели при пожаре.

Ранее в Турции в один день два туристических автобуса попали в ДТП. В результате аварий один человек погиб и еще 41 пострадал, в том числе 12 иностранцев.

Обе аварии произошли в провинции Нигде в центральной части страны. В первом ДТП пострадали 27 человек, погиб один: направлявшийся в Кайсери автобус перевернулся на бок на шоссе Нигде — Кайсери недалеко от села Акташ. Раненые были госпитализированы.