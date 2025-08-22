Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки

Восемь полицейских погибли и еще восемь пострадали в результате крушения вертолета на севере Колумбии, заявил в социальной сети Х президент страны Густаво Петро. По его словам, ответственность за произошедшее несет так называемый 36-й фронт «Центрального командования».

Мы с сожалением сообщаем о гибели восьми полицейских, находившихся в вертолете, который перевозил сотрудников для выполнения задачи по уничтожению посевов коки в муниципалитете Амальфи, — подчеркнул глава государства.

Губернатор региона Андрес Хулиан в свою очередь добавил, что воздушное средство было сбито беспилотником. Отмечается, что «Центральное командование» было создано бывшими повстанцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии», которые расформировали после подписания мирного соглашения в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в результате мощного взрыва на подъезде к военно-воздушной базе в колумбийском городе Кали погибли по меньшей мере пять человек. Теракт, совершенный с помощью начиненного взрывчаткой грузовика, также стал причиной ранения трех десятков людей.