Блинкен оценил возможность закрытия дипмиссии США в Афганистане

США, скорее всего, закроют дипмиссию в Афганистане, который контролируется боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC.

Он допустил, что после вывода войск из Афганистана США не сохранят посольство в республике. Блинкен отметил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать помощь тем гражданам, которые хотят покинуть Афганистан и не успели это сделать до 1 сентября.

У нас есть механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать, — сказал Блинкен.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы впоследствии заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее республиканцы из палаты представителей США призвали к отставке Блинкена. Его обвинили в неспособности предоставить президенту страны Джо Байдену надлежащую информацию о ситуации в Афганистане.