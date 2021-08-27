Блинкену приготовиться: в США потребовали отставки главы Госдепа

Республиканцы из палаты представителей США призвали к отставке госсекретаря Энтони Блинкена. Его обвинили в неспособности предоставить президенту США Джо Байдену надлежащую информацию о ситуации в Афганистане, сообщает телеканал Fox News.

Статьи об импичменте госсекретаря представили конгрессмены Ральф Норман и Энди Харрис. Политики также призвали привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели военных США при взрывах около аэропорта в Кабуле.

Госсекретарь Блинкен не смог добросовестно сдержать свою клятву и вместо этого встал во главе безответственного отказа от интересов нашей страны, её безопасности и ценностей на фоне его роли в выводе американских сил и дипломатов из Афганистана, — отмечается в статьях об импичменте Блинкена.

Ранее стало известно, что республиканцы требуют отправить в отставку президента США Джо Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле. Конгрессмены считают, что американский лидер допустил «грубую халатность» в Афганистане. Ронни Джексон от штата Техас уверен, что стране нужен верховный главнокомандующий «прямо сейчас».