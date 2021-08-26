Конгрессмены потребовали отставки Байдена из-за взрывов в Кабуле

Республиканцы требуют отправить в отставку президента США Джо Байдена или подвергнуть его процедуре импичмента из-за взрывов в Кабуле. Конгрессмены и законодатели считают, что американский лидер допустил «грубую халатность» в Афганистане, о чём написали у себя в Twitter.

Ронни Джексон от штата Техас уверен, что стране нужен верховный главнокомандующий «прямо сейчас», а время для расследований и выявления виновных будет позже.

Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане, — пишет влиятельный конгрессмен, отметив, что нынешнее руководство не обладает «волей и компетенцией», чтобы вытащить США из случившегося.

Экс-постпреда при ООН Никки Хейли замечает , что Байдену стоит уйти в отставку за то, как он «справляется» с ситуацией в Афганистане. Но вместо него осталась бы вице-президент Камала Харрис, что «в десять раз хуже».

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну, — требует член палаты представителей Грег Стьюби от штата Флорида.

С резкой критикой в адрес Байдена выступили и другие члены Республиканской партии.

Ранее лидеры Франции, Германии и США высказались о терактах в столице Афганистана. Заявление сделали власти Великобритании и Евросоюза.