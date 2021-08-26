Опубликована международная реакция на взрывы в Кабуле

Лидеры Франции, Германии и США высказались о терактах в столице Афганистана. Заявление сделали власти Великобритании и Евросоюза.

Взрывы в международном аэропорту Кабула и их последствия привели в ужас мировую общественность. Первый взрыв произошёл, когда прямо в толпе людей, осаждавших аэропорт, привёл в действие бомбу террорист-смертник. Многие из тех, кого оглушил взрыв, попали в ров с водой перед воздушной гаванью и едва не утонули.

Затем у отеля Baron, где расквартированы британские и американские военнослужащие, взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль. Бежавшие по улице люди пытались донести раненых до ближайшей больницы.

Третья атака последовала на представителей новой власти Кабула: из машина подорвалась в том же районе на самодельной бомбе. Ответственность взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГ. О готовящихся терактах было известно заранее.

Франция заявила, что в ближайшее время полностью эвакуирует свою дипмиссию из ставшего опасным Афганистана.

Сейчас посол Франции, персонал посольства, другие французы и наши военные из спецподразделений находятся на территории аэропорта. Они покинут афганскую территорию ближайшими рейсами, — цитирует президента Эммануэля Макрона Le Figaro.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделал экстренное заявление о дальнейшем содействии страны эвакуации людей из Кабула.

Мы не знаем всех подробностей, но террористы напали на тех, кто хотел безопасности и свободы, так что это абмолютно гнусное нападение. Мы не забудем тех, кого не получается вывезти по воздуху, мы будем и дальше пытаться обеспечить их эвакуацию, — приводит заявление Меркель Spiegel.

Британия рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полётов над Афганистаном либо не снижаться ниже 25 тысяч футов. Это может служить косвенным подтверждением того, что в руки группировок могли попасть переносные ЗРК США.

Евросоюз призвал к срочному и постоянному прекращению огня, о чём говорится в совместном заявлении главы дипломатии Жозепа Борреля и члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчичвысокого.

Это бессмысленное насилие причиняет огромные страдания афганским гражданам и увеличивает число внутренне перемещенных лиц, ищущих безопасности и убежища, — говорится в заявлении главы ЕС.

Ранее президент США Джо Баден объявил, что отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам ИГ (признана террористической организацией, её деятельность в России запрещена) после терактов в аэропорту Кабула. Байден пообещал, что американские власти сделают всё возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактами.