Блинкен и Столтенберг призвали РФ прекратить переброску войск к границам

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров в Брюсселе заявили о необходимости прекращения наращивания Россией военного присутствия у своих западных границ. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Они обсуждали безотлагательную необходимость для России остановить агрессивное сосредоточение военных сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. <...> Госсекретарь и генсек согласились, что для НАТО крайне важно продолжать оказывать поддержку Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и вопрос вывода контингента НАТО из этой страны.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия вынуждена принимать ответные меры в условиях роста активности США и НАТО в Чёрном море. Патрушев задался вопросом, какие национальные интересы США преследуют в этом регионе, «если многие американцы понятия не имеют, где находится это море».

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неадекватными заявления США о скоплении российских военных сил на границе с Украиной. Он подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют реальному положению дел, но Москва привыкла к подобным неадекватным сообщениям со стороны Вашингтона.