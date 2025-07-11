На Украине объяснили жест главы Госдепа в адрес Лаврова Соскин: жест Рубио в адрес Лаврова показал, что они хорошо понимают друг друга

Переговоры между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре продемонстрировали высокий уровень взаимопонимания между дипломатами, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, об этом говорит жест главы Госдепа, который подмигнул своему российскому коллеге.

Это ребята еще те. Они друг друга понимают, — заявил Соскин.

Ранее госсекретарь США выразил надежду, что в ближайшее время станет понятнее позиция России относительно урегулирования украинского конфликта. Такое заявление он сделал после переговоров с российским министром иностранных дел, состоявшихся в Малайзии. Американский дипломат отметил необходимость проявления терпения в текущей ситуации, но одновременно признал, что Вашингтон испытывает раздражение из-за отсутствия видимого прогресса в этом вопросе.

До этого Рубио охарактеризовал состоявшуюся в Куала-Лумпуре беседу с Лавровым как откровенную и значимую. Он уточнил, что на встрече, прошедшей в рамках мероприятий АСЕАН, обсуждался широкий круг тем, при этом центральное место заняло обсуждение ситуации вокруг Украины.