Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым Рубио: США рассчитывают получить больше ясности о позиции России по Украине

США рассчитывают в ближайшие дни получить больше ясности о позиции России по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Малайзии. Он подчеркнул, что в такие моменты нужно проявить терпение, однако Вашингтон все равно испытывает раздражение из-за отсутствия прогресса, передает ТАСС.

Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперед, — заявил Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что разговор с министром иностранных дел России в Куала-Лумпуре был честным и важным. По его словам, во время встречи обсуждены различные темы, главная из которых — украинский конфликт. Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США прошли на полях мероприятий АСЕАН.

Тем временем журналистка CNN Кайли Этвуд заметила, что Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул Сергею Лаврову. При этом, уточнила она, в начале встречи никаких заявлений не было.