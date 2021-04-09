Песков назвал неадекватными заявления США о военных РФ у границ Украины

https://static.news.ru/photo/e6f60aa2-9ab6-11eb-8a8a-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил представитель Кремля, Москва привыкла к подобным неадекватным сообщениям со стороны Вашингтона.

Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идёт о совсем субъективных оценках, зачастую которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли, — сказал Песков.

Ранее о перемещениях Вооружённых сил России на приграничных с Украиной территориях заявила и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она призвала Москву объяснить, «какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме, писал NEWS.ru.