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Россия

Патрушев: Россия вынуждена принимать меры из-за активности НАТО

14:49, 14 апреля 2021
Фото: NATO/flickr.com

В условиях роста активности США и НАТО в Чёрном море Россия вынуждена принимать меры по обеспечению собственной безопасности. Москва заинтересована в политическом урегулировании ситуации. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Высокая военная активность блока НАТО и США фиксируется в Черноморском проливе. Патрушев задался вопросом, какие национальные интересы США преследуют в этом регионе, «если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?».

Секретарь Совбеза РФ отметил, что Россия «вынуждена предпринимать меры по обеспечению безопасности своей территории», но Москва заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации.

Патрушев напомнил, что США, Великобритания и другие страны обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, игнорируя право Москвы обеспечивать собственную безопасность, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неадекватными заявления США о скоплении российских военных сил на границе с Украиной. Он подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют реальному положению дел, но Москва привыкла к подобным неадекватным сообщениям со стороны Вашингтона.

Как писал NEWS.ru, 14 апреля Песков вновь коснулся темы перемещения российских военных вдоль границы с Украиной. Он заявил, что обеспокоенность ряда государств на эту тему является безосновательной. Представитель Кремля также обратил внимание, что деэскалация на территории Украины будет возможна, если ВСУ откажутся от провокационных действий.

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