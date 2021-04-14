В Кремле назвали условие для деэскалации на территории Украины

https://static.news.ru/photo/1dc4c36c-9d04-11eb-85b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обеспокоенности ряда государств, в том числе США, относительно перемещений российских войск рядом с украинской границей являются безосновательными. Так в среду, 14 апреля, в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля назвал условие для деэскалации на территории Украины. Он сказал, что этот процесс будет возможен в случае, если украинские ВС откажутся от провокационных действий.

10 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь. Затем указанные сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных.

Появление указанных данных вызвало волнение во многих государствах. Так, о том, что войска РФ на границе с Украиной достигли своей максимальной численности с 2014 года, заявили в Белом доме. Кроме того, перемещение армии призвала объяснить министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Песков подчеркнул, что все волнения по этому поводу в Москве считают безосновательными. Также он объяснил, при каком условии на Украине произойдёт деэскалация сложившейся ситуации.

Она может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий, — цитирует пресс-секретаря российского президента «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, кадры российского телеканала «Звезда» с учений спецназа ЦВО в Сибири британское издание Daily Mirror использовало для иллюстрации новости о «российских войсках у границы с Украиной». Об этом сообщил сам телеканал.