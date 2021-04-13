Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска РФ у границы с Украиной

https://static.news.ru/photo/f9d4f29e-9c9d-11eb-9667-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: tvzvezda.ru

Кадры российского телеканала «Звезда» с учений спецназа ЦВО в Сибири британское издание Daily Mirror использовало для иллюстрации новости о «российских войсках у границы с Украиной». Об этом сообщил сам телеканал.

По информации «Звезды», британский таблоид разместил скриншоты видео телеканала, сопроводив подписью «Россия увеличивает численность своих войск на границе с Восточной Украиной».

Руководство телеканала направило изданию официальное обращение с просьбой удалить данные фото. В тексте обращения говорится, в частности, что использование кадров в сочетании с приведённой подписью является дезинформацией.

Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири... Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4300 километрах от российско-украинской границы... Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение, — пишет в своём обращении «Звезда».

В британском издании ответили на обращение и удалили кадры. При этом никакой официальной реакции или опровержения не последовало.

Ранее Вашингтон призывал Москву объяснить передвижения войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска перемещаются по своей территории и Кремль не обязан давать в этой связи никому никаких объяснений. Об этом писал NEWS.ru.