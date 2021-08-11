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Береговая охрана Колумбии задержала подлодку наркоторговцев

19:26, 11 августа 2021
Береговая охрана Колумбии задержала подлодку наркоторговцев Фото: svt.se
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Колумбийские морские пограничники остановили ныряющую лодку наркоторговцев и изъяли две тонны кокаина. Об этом сообщает Svt Nyheter.

По данным издания, пограничникам Колумбии улыбнулась удача. Они сумели обнаружить судно наркоторговцев. Плавающее средство представляло собой лодку, способную передвигаться с погружённым под воду корпусом, где лишь самая малая часть остаётся на поверхности. Такие суда обнаружить крайне тяжело.

На борту плавсредства обнаружили троих наркоторговцев и 102 мешка кокаина весом две тонны. Примерная сумма возможной выручки на чёрном рынке могла бы составить без малого $70 млн.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Гамбурга была изъята рекордная по объёму партия кокаина. Немецкие таможенники сумели задержать 16 тонн наркотического вещества. По данным силовиков, груз пришёл из Парагвая. Шеф криминальной полиции Германии Себастьян Фидлер сильно обеспокоен этим случаем, он указал на сильные проблемы в системе безопасности границ, если преступники отваживаются на транспортировку таких объёмов наркотиков.

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