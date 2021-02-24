В порту Гамбурга таможенники изъяли рекордные 16 тонн кокаина

https://static.news.ru/photo/7e89a370-76a3-11eb-b54b-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Сотрудники таможни в порту Гамбурга изъяли 16 тонн кокаина. Это оказалась крупнейшая партия наркотиков в европейской истории.

Как передаёт NDR, в деле замешана компания из Роттердама, занимающаяся импортом товаров. Сотрудники таможни проверили пять контейнеров, прибывших по заказу компании в Гамбург из Парагвая. В них должна была находиться шпаклёвка, однако там также обнаружилось множество жестяных банок. Как оказалось, именно в них и был спрятан наркотик.

По оценкам экспертов, стоимость этой партии может составлять до €3,5 млрд. Полиция Гамбурга передала информацию о компании, «заказавшей» наркотик, голландским спецслужбам, которые провели расследование и в бельгийском Антверпене изъяли ещё 7,2 тонны кокаина. В среду утром был арестован 28-летний мужчина, являющийся, по всей видимости, управляющим директором компании.

Тем временем немецкие силовики бьют тревогу. Комиссар немецкой криминальной полиции Себастьян Фидлер уверен, что события в порту Гамбурга являются очень нехорошим знаком, говорящим о «гигантской проблеме в системе безопасности». Прибыль от продаж столь больших партий наркотиков позволяет злоумышленникам финансировать новые масштабные преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что самую большую партию кокаина, которую когда-либо изымали в Соединённом Королевстве, в ходе спецопераций в порту Портсмута и в Лондоне арестовали британские правоохранители. Объём груза составил две тонны на общую сумму $258 млн. Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).