Президент Колумбии высказал мнение о примкнувших к ВСУ соотечественниках Президент Колумбии Петро осудил отправляющихся на Украину соотечественников

Президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети X раскритиковал соотечественников, отправляющихся на Украину. Он прокомментировал слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о росте численности подписывающих контракты с ВСУ колумбийцев. Петро подчеркнул, что наемничество — это настоящее ограбление страны.

Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать, — убежден лидер страны.

Глава государства добавил, что связанные с криминальными кругами владельцы охранных предприятий зарабатывают деньги на смертях молодых людей. Он призвал колумбийцев беречь себя.

Ранее посольство Украины в Перу начало вербовать наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду вооруженных сил страны. Данная бригада участвует в боевых действиях на Днепропетровском и Донецком направлениях.