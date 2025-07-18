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18 июля 2025 в 07:54

Посольство Украины в Перу начало подыскивать наемников с опытом службы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Посольство Украины в Перу начало вербовать наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду вооруженных сил страны, такая информация опубликована на сайте дипломатической миссии. Данная бригада участвует в боевых действиях на Днепропетровском и Донецком направлениях.

Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками, — говорится в требованиях к кандидатам.

Как уточнили представители посольства, наемникам предлагается присоединиться к бригаде украинской армии в качестве пехотинцев и операторов беспилотных летательных аппаратов. При этом набор ведется в срочном порядке.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что на Сумском направлении были замечены американские и британские наемники, называемые в народе «дикими гусями». Также утверждается, что в составе украинской армии имеются граждане Колумбии и некоторых других стран.

До этого российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал, что группы колумбийцев от 50 человек едут в Европу для участия в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, число колумбийцев в рядах ВСУ сохраняется на высоком уровне.

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