Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:48

«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта

Наемников ВСУ из США и Британии обнаружили на Сумском направлении

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Американские и британские наемники участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Сумском направлении, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их информации, в составе украинской армии также имеются граждане Колумбии и некоторых других государств.

Судя по открытым источникам, в боевых действиях участвуют граждане США, Великобритании, Колумбии и других стран, — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил о нескольких группах граждан Колумбии от 50 человек, направляющихся на территорию Евросоюза для дальнейшего участия в боевых действиях в составе украинской армии. В ВСУ сохраняется большая концентрация «солдат удачи» из этой страны, подчеркнул он.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Бородай отметил наибольшую активность среди наемников ВСУ со стороны граждан Польши. По его словам, польские «дикие гуси» принимали участие в боестолкновениях в составе многотысячных коллективов. Наемники из других западных стран присутствовали в меньшем количестве.

Сумская область
ВСУ
наемники
США
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
В российском регионе задержали вымогателей выплат у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Франция вывела своих военных из одной страны
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.