«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта

«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта Наемников ВСУ из США и Британии обнаружили на Сумском направлении

Американские и британские наемники участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Сумском направлении, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их информации, в составе украинской армии также имеются граждане Колумбии и некоторых других государств.

Судя по открытым источникам, в боевых действиях участвуют граждане США, Великобритании, Колумбии и других стран, — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в Боготе Николай Тавдумадзе заявил о нескольких группах граждан Колумбии от 50 человек, направляющихся на территорию Евросоюза для дальнейшего участия в боевых действиях в составе украинской армии. В ВСУ сохраняется большая концентрация «солдат удачи» из этой страны, подчеркнул он.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Бородай отметил наибольшую активность среди наемников ВСУ со стороны граждан Польши. По его словам, польские «дикие гуси» принимали участие в боестолкновениях в составе многотысячных коллективов. Наемники из других западных стран присутствовали в меньшем количестве.