В Белом доме рассказали, зачем Байдену встречаться с Путиным

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Саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Её слова приводит «Интерфакс».

Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. <...> Там предстоит много работы, — отметила она на брифинге.

Жан-Пьер пояснила, что встреча двух лидеров является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не строит никаких иллюзий и не ждёт исторических решений по итогам саммита президентов России и США, который пройдёт в Женеве. По его словам, лидеры двух стран обменяются информацией об угрозах, существующих в окружении своих стран и на глобальной арене.

25 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, а также ситуацию на Украине и в Белоруссии. Она подчеркнула, что американский лидер намерен поднять тему поддержки США территориальной целостности Украины. Псаки также добавила, что могут появиться новые темы.

30 мая Байден заявил, что на встрече со своим российским коллегой намерен поднять вопрос о соблюдении прав человека в России. Лавров ответил на это, что запретных вопросов на саммите не будет, поэтому Москва готова обсуждать с Вашингтоном эту тему.