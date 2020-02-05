Белый дом надеется, что власти КНДР вернутся к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, а также считает важным привлечь к обсуждению этого вопроса Россию и Китай. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Мы надеемся, что они вернутся за стол переговоров. Нам нужно привлечь Россию, нам нужно привлечь Китай к этим переговорам, — цитирует ТАСС О'Брайена.
Как писал NEWS.ru, советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль заявил, что Пхеньян не будет соблюдать договорённости с Вашингтоном из-за враждебной политики США. По его словам, денуклеаризация Корейского полуострова никогда не произойдёт, если американская сторона не прекратит агрессивную политику в отношении КНДР. Он подчеркнул, что Вашингтону не следует предпринимать попытки навязать свои требования в одностороннем порядке, а также настаивать на введении санкций. В противном случае КНДР «будет вынуждена пойти другим путём».