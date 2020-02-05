Трейдера инвестиционного банка Citygroup Параса Шаха отстранили от должности за то, что он крал сэндвичи в столовой.

Как сообщает Financial Times, Шах брал сэндвичи в корпоративной столовой в головном офисе компании, расположенном в деловом квартале Лондона Canary Wharf и не платил за них. Менеджер возглавлял департамент по...