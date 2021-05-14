Белоруссия разместит облигации на 100 млрд рублей в России

https://static.news.ru/photo/f9049444-b545-11eb-8f73-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на сумму 100 млрд российских рублей. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

Власти планируют «рефинансировать внешний государственный долг Республики Беларусь». По документу правительство страны должно с 2021 по 2023 год привлечь внешние государственные займы путём эмиссии на территории РФ государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей. Срок их обращения должен составить не менее 1092 дней.

По документу денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг на территории России, будут зачислены на счёт в российском АО «Газпромбанк». Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на обслуживание внешнего госдолга Белоруссии, будут использоваться для осуществления расходов в соответствии с эмиссионными документами. Указ Лукашенко уже вступил в силу.

Ранее стало известно, что до конца мая белорусский лидер может в третий раз с января посетить Россию. Об это сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе Лукашенко рассказали, что политик провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидеры двух стран условились встретиться в скором будущем. Предыдущие переговоры между президентами проходили «с глазу на глаз», вероятно, новая беседа запланирована в таком же формате.