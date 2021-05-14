Белоруссия разместит облигации на 100 млрд рублей в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размещении в России облигаций на сумму 100 млрд российских рублей. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.
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По документу денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг на территории России, будут зачислены на счёт в российском АО «Газпромбанк». Средства, предусмотренные в республиканском бюджете на обслуживание внешнего госдолга Белоруссии, будут использоваться для осуществления расходов в соответствии с эмиссионными документами. Указ Лукашенко уже вступил в силу.
Ранее стало известно, что до конца мая белорусский лидер может в третий раз с января посетить Россию. Об это сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В пресс-службе Лукашенко рассказали, что политик провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и лидеры двух стран условились встретиться в скором будущем. Предыдущие переговоры между президентами проходили «с глазу на глаз», вероятно, новая беседа запланирована в таком же формате.