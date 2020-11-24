Байден назвал условие встречи с Трампом

https://static.news.ru/photo/a950c086-2ebc-11eb-ae55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Office of the President Elect/Global Look Press

Демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США и уже совершающий первые назначения в своей пока виртуальной администрации, рассказал, при каких условиях согласится на встречу с действующим главой государства Дональдом Трампом.

Конечно, я встречусь, если он попросит, — приводит РИА Новости слова Байдена со ссылкой на журналистов его пула.

Как сообщал NEWS.ru, 23 ноября президент США Дональд Трамп одобрил начало транзита власти Джо Байдену, который уже начал формировать свой кабинет. Ранее губернаторы сразу двух ключевых штатов — Невады и Пенсильвании — утвердили победу кандидата-демократа.

NEWS.ru писал, что параллельно с тем, как штат за штатом признают победителем Байдена, шансы Трампа на оспаривание итогов голосования стремятся к нулю.