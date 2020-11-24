Байден ведёт в бой одних «стариков»

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп одобрил начало транзита власти Джо Байдену. При этом глава Белого дома уточнил, что он продолжит бороться за пересмотр результатов президентских выборов. Однако, как стало понятно в начале недели, шансов на это уже не остаётся. Тем временем Джо Байден начал формировать свой кабинет, который, впрочем, сложно назвать новым.
Дональд Трамп весьма обтекаемо сообщил о долгожданном начале транзита власти. Он написал в Twitter, что отдал распоряжение главе Управления общих служб Эмили Мёрфи, в обязанности которой входит передача полномочий от одной администрации к другой, начать процесс. Теперь переходная команда Байдена получит доступ к федеральному бюджету, секретным документам, государственным зданиям и сотрудникам администрации Трампа.
Наше дело продолжается, мы будем бороться, и я верю, что мы одержим верх! — написал Трамп в Twitter. — Однако, руководствуясь интересами нашей страны, я рекомендовал Эмили и её команде, а также своей собственной команде, делать то, что необходимо, согласно протоколам.
Позже президент пояснил, что это ни в коем случае не свидетельствует о признании поражения на выборах. Он просто начал «предварительную работу с демократами», что бы это ни значило. Тем не менее слова Трампа — серьёзный сигнал о том, что всё его окружение считает попытки остаться в Белом доме безнадёжными.
В понедельник, 23 ноября, президент потерпел два знаковых поражения. Избирательная комиссия в Мичигане, состоящая из двух демократов и двух республиканцев, сертифицировала результаты голосования в штате в пользу Джо Байдена. Также поступило подавляющее большинство избирательных округов в Пенсильвании. Кроме того, в пятницу, 20 ноября, после пересчёта голосов в Джорджии была подтверждена победа Байдена и там. Без этих ключевых колеблющихся штатов Трамп не набирает необходимое число голосов выборщиков, чтобы избраться на второй срок.
Oliver Contreras/Global Look Press
Пока Трамп пытался удержаться в Белом доме, Байден твердил, что задержка транзита власти может стоить многим американцам жизни, так как на этот раз он происходит в разгар пандемии смертельного вируса. Хотя поначалу большинство республиканцев поддерживали своего кандидата, со временем всё больше из них начали соглашаться с бывшим вице-президентом.
Так как победа Джо Байдена кажется очевидной, я надеюсь, что президент Трамп, не переставая гордиться своими значительными достижениями, поставит интересы страны на первое место и обеспечит быстрый и правильный переход власти к новой администрации, — заявил сенатор-республиканец Ламар Александер. — Когда вы ведёте публичную жизнь, люди всегда запоминают ваш последний шаг.
Более того, на президента начало давить его собственное окружение, в частности, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, советник президента Пэт Сиполоуни и личный адвокат Джей Секьюлоу. Они пытались убедить главу государства, что процесс транзита необходимо начать, хотя своё поражение при этом признавать необязательно. К этому же призвали более 100 глав корпораций в открытом письме в Белый дом, а также группа влиятельных экспертов по национальной безопасности.
Между тем избранный президент начал формировать свой кабинет. Подтвердились сообщения о назначении Энтони Блинкена госсекретарём, Джейка Салливана — советником по национальной безопасности, а Линды Томас-Гринфилд — постпредом США при ООН. Кроме того, стало известно, что бывший глава Госдепа Джон Керри займёт пост спецпосланника по вопросам климата, Аврил Хейнс станет первой женщиной, возглавляющей национальную разведку США, а Алехандро Майоркас — первым латиноамериканцем — министром внутренней безопасности.
Таким образом, Байден отдал все ключевые должности в своей администрации давним знакомым, с которыми он работал не один год. Например, с Энтони Блинкеном он сотрудничает на разных уровнях уже 20 лет. Эксперты называют этот шаг «безопасным» выбором, но сомневаются, сможет ли старая команда справиться с новыми вызовами.
Это компетентные люди, но между компетентностью и политикой всегда большая разница, — поделился в разговоре с Politico экс-посол Франции в США Жерар Аро. — Они собираются просто поддерживать статус-кво? Или вернуть всё, как было? Или же быть более изобретательными?
У администрации Трампа ещё остаётся время, чтобы затруднить работу будущего состава Белого дома. Специалисты не исключают, что за оставшееся до инаугурации Байдена время проигравшая сторона успеет ввести новые санкции против Китая и Ирана. Как известно, команда Байдена хочет улучшить отношения с этими странами. Но отменять санкции сложнее, чем их вводить.
Учитывая одиозность руководства КНР и Ирана, американской публике и конгрессменам-консерваторам будет сложно объяснить, почему нужно снять ограничения с этих режимов. Кроме того, сложно будет вновь увеличить американский контингент на Ближнем Востоке после того, как президент объявил о выводе ещё 2500 военнослужащих из Ирака и Афганистана. Поэтому весьма вероятно, что эхо Трампа будет ещё долго гулять по Белому дому.