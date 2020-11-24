Губернатор Пенсильвании утвердил победу Байдена в штате

https://static.news.ru/photo/ae31aee8-2e72-11eb-9856-fa163e074e61_660.jpg Том Вулф Фото: twitter.com/GovernorTomWolf

Губернатор ключевого американского штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате. Победителем он объявил демократа Джо Байдена.

Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики от штата достаются Джо Байдену и Камале Харрис, — написал Вулф в Twitter.

Таким образом, Байден получил 20 выборщиков от Пенсильвании, он выиграл этот штат с отрывом примерно в 80 тыс. голосов.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, Iâve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако, на основании предварительных данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.

Как писал NEWS.ru, кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о победе на выборах, призвал прекратить политические разногласия и начать совместно работать над улучшением ситуации в стране.

Управление по общим вопросам администрации США (GSA) информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, соответствующее обращение направлено ему главой управления Эмили Мёрфи.