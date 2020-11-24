Губернатор Пенсильвании утвердил победу Байдена в штате

Губернатор ключевого американского штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате. Победителем он объявил демократа Джо Байдена.
Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики от штата достаются Джо Байдену и Камале Харрис, — написал Вулф в Twitter.
Таким образом, Байден получил 20 выборщиков от Пенсильвании, он выиграл этот штат с отрывом примерно в 80 тыс. голосов.
Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.
As required by federal law, Iâve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако, на основании предварительных данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.
Как писал NEWS.ru, кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о победе на выборах, призвал прекратить политические разногласия и начать совместно работать над улучшением ситуации в стране.
Управление по общим вопросам администрации США (GSA) информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране, соответствующее обращение направлено ему главой управления Эмили Мёрфи.