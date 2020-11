Губернатор Пенсильвании утвердил победу Байдена в штате

Таким образом, Байден получил 20 выборщиков от Пенсильвании, он выиграл этот штат с отрывом примерно в 80 тыс. голосов.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.