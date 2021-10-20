Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:59, 20 октября 2021
Глава МИД Азербайджана Джейхун БайрамовФото: twitter.com/bayramov_jeyhun
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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул приверженность Баку нормализации отношений с Ереваном и реализации положений трёхсторонних заявлений. Об этом он сообщил на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом, трансляция которой опубликована на официальной странице внешнеполитического ведомства республики в Instagram. Он напомнил о планируемой встрече вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.
Мы надеемся, что последние позитивные месседжи правительства Армении не только на словах, но и на практике дадут положительные результаты,— сказал Байрамов.
Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана передало Армении пятерых армянских военнослужащих. Отмечается, что обмен пленными происходил при участии бывшего командующего российским миротворческим контингентом Рустaма Мурадова.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.