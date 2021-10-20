Азербайджан выразил готовность к нормализации отношений с Арменией

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Правительство боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) является фактическим руководством Афганистана. Прямые контакты с талибами направлены на то, чтобы лучше понять ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Де-юре талибы не признаны, но де-факто являются руководством Афганистана, — сказал он. Песков добавил, что переговоры с делегацией талибов в Москве помогут понять их намерения, а также планы на среднесрочную...