Азербайджан опроверг заявление Армении о сбитом Су-25

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Заявление Еревана о сбитом в Нагорном Карабахе штурмовике Су-25 не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Сообщение министерства обороны Армении о якобы очередном «сбитом» азербайджанском штурмовике Су-25 является наглым враньём от безысходности, — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

В министерстве уточнили, что во время перемирия не применяют авиацию.

Ранее армянские военные заявили, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбила азербайджанский Су-25. Якобы азербайджанские истребители действовали под прикрытием турецких истребителей F-16.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку «будет идти до конца», пока ситуация в Нагорном Карабахе не будет урегулирована. По его словам, азербайджанские власти предпочитают «мирный путь» решения вопроса. Политик подчеркнул, что Баку хочет вернуть свои земли «без кровопролития».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.