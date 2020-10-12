Алиев: Баку «будет идти до конца» в решении конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет «идти до конца» в решении конфликта в Карабахе. Он подчеркнул, что власти предпочитают «мирный путь, без кровопролития».
Если не начнётся политический процесс, мы не остановимся. Я говорил, мы будем идти до конца, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
По его словам, Баку хочет вернуть свои земли путём мирных переговоров, без кровопролития.
9 октября в Москве прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при посредничестве российского коллеги Сергея Лаврова. Они длились более 10 часов. Стороны договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, а также провести обмен пленными и телами погибших.
Позже Лавров заявил, что договорённости о прекращении огня не соблюдаются в полной мере. Министр выразил надежду, что дальнейшие контакты реализуют договорённости по Карабаху. По его словам, затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Нагорном Карабахе нельзя.
Как писал NEWS.ru, Алиев считает, что московские договорённости по Карабаху отвечают интересам Баку.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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