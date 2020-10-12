Лавров заявил о несоблюдении договорённостей по прекращению огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ee6e7e94-0c6e-11eb-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Договорённости между Баку и Ереваном о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха, достигнутые 9 октября, не соблюдаются в полной мере. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Была достигнута важная договорённость по инициативе президента Путина. Мы видим, что эта договорённость пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются, — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что надеется, что дальнейшие контакты помогут реализовать договорённости по Нагорному Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.

Как писал NEWS.ru, 12 октября минобороны Азербайджана сообщило о том, что Вооружённые силы Армении обстреляли территорию Агдамского района в Нагорном Карабахе.