В Баку заявили об обстреле Агдамского района армянскими ВС

https://static.news.ru/photo/7e58cd6c-0c4b-11eb-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщило о том, что Вооружённые силы Армении нанесли удар по Агдамскому району в Нагорном Карабахе.

Армянские вооружённые силы обстреляли территорию Агдамского района, — приводит ТАСС заявление азербайджанского министерства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву для обсуждения с главой российского МИД Сергеем Лавровым ситуации в Нагорном Карабахе и возможных способах урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.