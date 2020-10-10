Глава МИД Армении прибыл в Москву для переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву для проведения переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они состоятся в понедельник, 12 октября, и будут посвящены обсуждению урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Также руководители внешнеполитических ведомств намерены обсудить дальнейшие шаги по развитию трёхсторонних договорённостей (Россия — Азербайджан — Армения), которые ранее были достигнуты в Москве,
Во время визита Мнацаканян планирует встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Азербайджан и Армения 9 октября по итогам прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени с 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 октября стало известно о ракетном обстреле армянскими вооружёнными силами азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли, по официальным данным Баку, по меньшей мере пять человек. Хотя Ереван и отрицает данные об ударе, однако на данный момент всё, о чём поступают сообщения, похоже на акт мести с его стороны за неудачи на фронте в Карабахе.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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