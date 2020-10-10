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Обстрел Гянджи: Армения отомстила мирному населению за неудачи в Карабахе

Пашинян не готов к переговорам на новых условиях и может потерять больше, чем планировал
14:57, 11 октября 2020 3 062
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Несмотря на, казалось бы, заключённое недавно перемирие между Арменией и Азербайджаном, боевые действия, возобновившиеся в конце сентября, не утихают. 11 октября стало известно о ракетном обстреле армянскими вооружёнными силами азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли, по официальным данным Баку, по меньшей мере пять человек. Хотя Ереван и отрицает данные об ударе, однако на данный момент всё, о чём поступают сообщения, похоже на акт мести с его стороны — за неудачи на фронте в Карабахе.

С 9 по 10 октября представители Армении и Азербайджана при посредничестве российского руководства провели масштабные и, судя по длительности (более десяти часов), непростые переговоры по поводу недавнего обострения конфликта вокруг самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР). Ереван и Баку смогли договориться об установлении режима прекращения огня для гуманитарных целей, однако уже в день окончания встречи стали появляться сообщения о нарушении перемирия. В частности, как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, 10 октября с территории Армении был обстрелян азербайджанский город Мингячевир.

По данным азербайджанского политика, местные средства противовоздушной обороны сумели нейтрализовать угрозу при помощи зенитных ракетных систем С-300. На следующий день, 11 октября, власти Азербайджана сообщили об обстреле города Гянджа (второго по величине в республике) с армянской стороны. По официальным данным, одна из ракет ОТК «Точка-У» поразила жилой дом, приведя к гибели по меньшей мере девяти человек. Ранены были, по официальным данным, как минимум 30 мирных жителей, включая женщин и детей. Армянская сторона предсказуемо отрицает обстрел населённого пункта в глубине Азербайджана, поскольку, согласно международному праву, нынешние боевые действия в НКР считаются контртеррористической операцией на территории Азербайджана, а удар по городу вне территории Карабаха является официальным актом объявления войны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В то же время, уже поступило достаточно много видеосвидетельств последствий ракетного обстрела. Как уточняют в Баку, разрыв ракеты произошёл на территории местного Парка Победы 1941-1945 и близлежащей жилой застройке. Если данный объект действительно был целью атаки, то это обстоятельство весьма символично в свете обсуждения откровенно антироссийских (и, в корне, антисоветских) настроений назначенной Николом Пашиняном армянской верхушки, где преобладают прозападные персоны. И это же реанимирует скандал вокруг фигуры деда действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, как выяснилось не так давно, в Великую Отечественную войну действовал на стороне нацистов.

Помимо возможной идеологической подоплёки, удар по Гянджи вполне очевидно мог стать и ответом на откровенные провалы армянского военного руководства непосредственно на линии соприкосновения. С конца сентября азербайджанские вооружённые силы (ВС) ведут успешное контрнаступление, заставляя Пашиняна и его соратников из НКР списывать собственные поражения на участие третьих сил, а также скрывать данные о потерях и дезертирстве. И, хотя Ереван пытается отрицать свои неудачи, сами его действия — вроде регулярных звонков премьер-министра республики Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину, — доказывают: на фронте у Армении дела действительно обстоят достаточно тяжело.

Новый виток агрессии со стороны армянских вооружённых сил (и поддерживающих их войск НКР) можно увязать и с тем фактом, что недавно в зоне конфликта погиб Александр Арутюнян — близкий друг президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, о чём последний сообщил лично. Глава НКР особо отметил, что в первую карабахскую войну (1988-1994 годы) его товарищ получил орден «Боевой крест» I степени. Но если для армянской стороны это предмет гордости, то для Баку ликвидированный Арутюнян официально являлся террористом. Он «прославился» в феврале 1992 года: тогда вооружённые силы Армении взяли штурмом город Ходжалы в Нагорном Карабахе, в результате чего погибло более шестисот человек — преимущественно из числа мирного азербайджанского населения. Армянских военных, участвовавших в тех событиях, обвиняют не только в убийствах гражданских лиц, но и в мародёрстве и незаконном захвате имущества. До сих пор никто в правовом поле не понёс наказания за произошедшее в те дни, и данные события остаются одним из камней преткновения в отношениях Баку и Еревана.

Чтобы ни послужило причиной (или поводом) для срыва перемирия со стороны Еревана, очевидно одно: продолжать полноценный переговорный процесс даже под эгидой России Пашинян, судя по событиям последних дней, не настроен. Оно и понятно почему — ВС Азербайджана прорвали оборону сил Армении и НКР и изменили статус-кво, что делает невозможным традиционные попытки Еревана затягивать политический диалог в рамках Минской группы ОБСЕ. Подобный подход, в свою очередь, чреват новой эскалацией конфликта и, судя по боевым действиям прошедшей недели, к новой сдаче территорий. Так или иначе, это приведёт Ереван к изначальной точке — к необходимости вновь садиться за стол переговоров. Но с чем к ним придёт Пашинян — вопрос пока открытый, тем более на фоне недовольства политикой премьера, которое в Ереване становится всё громче. 

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