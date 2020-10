Обстрел Гянджи: Армения отомстила мирному населению за неудачи в Карабахе

С 9 по 10 октября представители Армении и Азербайджана при посредничестве российского руководства провели масштабные и, судя по длительности (более десяти часов), непростые переговоры по поводу недавнего обострения конфликта вокруг самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР). Ереван и Баку смогли договориться об установлении режима прекращения огня для гуманитарных целей, однако уже в день окончания встречи стали появляться сообщения о нарушении перемирия. В частности, как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, 10 октября с территории Армении был обстрелян азербайджанский город Мингячевир.

Armenia under the humanitarian aid, delivered via civilian airlines, received new Smerch missiles. Immediately started to attack civilian population and critical energy infrastructure in Mingachevir. See the gap between civilized world and Armenia. pic.twitter.com/z8rMfIigRb

По данным азербайджанского политика, местные средства противовоздушной обороны сумели нейтрализовать угрозу при помощи зенитных ракетных систем С-300. На следующий день, 11 октября, власти Азербайджана сообщили об обстреле города Гянджа (второго по величине в республике) с армянской стороны. По официальным данным, одна из ракет ОТК «Точка-У» поразила жилой дом, приведя к гибели по меньшей мере девяти человек. Ранены были, по официальным данным, как минимум 30 мирных жителей, включая женщин и детей. Армянская сторона предсказуемо отрицает обстрел населённого пункта в глубине Азербайджана, поскольку, согласно международному праву, нынешние боевые действия в НКР считаются контртеррористической операцией на территории Азербайджана, а удар по городу вне территории Карабаха является официальным актом объявления войны.

В то же время, уже поступило достаточно много видеосвидетельств последствий ракетного обстрела. Как уточняют в Баку, разрыв ракеты произошёл на территории местного Парка Победы 1941-1945 и близлежащей жилой застройке. Если данный объект действительно был целью атаки, то это обстоятельство весьма символично в свете обсуждения откровенно антироссийских (и, в корне, антисоветских) настроений назначенной Николом Пашиняном армянской верхушки, где преобладают прозападные персоны. И это же реанимирует скандал вокруг фигуры деда действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, как выяснилось не так давно, в Великую Отечественную войну действовал на стороне нацистов.

Помимо возможной идеологической подоплёки, удар по Гянджи вполне очевидно мог стать и ответом на откровенные провалы армянского военного руководства непосредственно на линии соприкосновения. С конца сентября азербайджанские вооружённые силы (ВС) ведут успешное контрнаступление, заставляя Пашиняна и его соратников из НКР списывать собственные поражения на участие третьих сил, а также скрывать данные о потерях и дезертирстве. И, хотя Ереван пытается отрицать свои неудачи, сами его действия — вроде регулярных звонков премьер-министра республики Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину, — доказывают: на фронте у Армении дела действительно обстоят достаточно тяжело.