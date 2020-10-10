Обстрел Гянджи: Армения отомстила мирному населению за неудачи в Карабахе

Несмотря на, казалось бы, заключённое недавно перемирие между Арменией и Азербайджаном, боевые действия, возобновившиеся в конце сентября, не утихают. 11 октября стало известно о ракетном обстреле армянскими вооружёнными силами азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли, по официальным данным Баку, по меньшей мере пять человек. Хотя Ереван и отрицает данные об ударе, однако на данный момент всё, о чём поступают сообщения, похоже на акт мести с его стороны — за неудачи на фронте в Карабахе.

С 9 по 10 октября представители Армении и Азербайджана при посредничестве российского руководства провели масштабные и, судя по длительности (более десяти часов), непростые переговоры по поводу недавнего обострения конфликта вокруг самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР). Ереван и Баку смогли договориться об установлении режима прекращения огня для гуманитарных целей, однако уже в день окончания встречи стали появляться сообщения о нарушении перемирия. В частности, как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, 10 октября с территории Армении был обстрелян азербайджанский город Мингячевир.

Armenia under the humanitarian aid, delivered via civilian airlines, received new Smerch missiles. Immediately started to attack civilian population and critical energy infrastructure in Mingachevir. See the gap between civilized world and Armenia. pic.twitter.com/z8rMfIigRb — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 11, 2020

По данным азербайджанского политика, местные средства противовоздушной обороны сумели нейтрализовать угрозу при помощи зенитных ракетных систем С-300. На следующий день, 11 октября, власти Азербайджана сообщили об обстреле города Гянджа (второго по величине в республике) с армянской стороны. По официальным данным, одна из ракет ОТК «Точка-У» поразила жилой дом, приведя к гибели по меньшей мере девяти человек. Ранены были, по официальным данным, как минимум 30 мирных жителей, включая женщин и детей. Армянская сторона предсказуемо отрицает обстрел населённого пункта в глубине Азербайджана, поскольку, согласно международному праву, нынешние боевые действия в НКР считаются контртеррористической операцией на территории Азербайджана, а удар по городу вне территории Карабаха является официальным актом объявления войны.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В то же время, уже поступило достаточно много видеосвидетельств последствий ракетного обстрела. Как уточняют в Баку, разрыв ракеты произошёл на территории местного Парка Победы 1941-1945 и близлежащей жилой застройке. Если данный объект действительно был целью атаки, то это обстоятельство весьма символично в свете обсуждения откровенно антироссийских (и, в корне, антисоветских) настроений назначенной Николом Пашиняном армянской верхушки, где преобладают прозападные персоны. И это же реанимирует скандал вокруг фигуры деда действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, как выяснилось не так давно, в Великую Отечественную войну действовал на стороне нацистов.

Помимо возможной идеологической подоплёки, удар по Гянджи вполне очевидно мог стать и ответом на откровенные провалы армянского военного руководства непосредственно на линии соприкосновения. С конца сентября азербайджанские вооружённые силы (ВС) ведут успешное контрнаступление, заставляя Пашиняна и его соратников из НКР списывать собственные поражения на участие третьих сил, а также скрывать данные о потерях и дезертирстве. И, хотя Ереван пытается отрицать свои неудачи, сами его действия — вроде регулярных звонков премьер-министра республики Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину, — доказывают: на фронте у Армении дела действительно обстоят достаточно тяжело.

Policy of vandalism and barbarism of Armenia against Azerbaijani civilian population continues. It is an act of genocide against Azerbaijani people we have witnessed since Khojaly genocide. pic.twitter.com/J92XWWeJwx — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 11, 2020

Новый виток агрессии со стороны армянских вооружённых сил (и поддерживающих их войск НКР) можно увязать и с тем фактом, что недавно в зоне конфликта погиб Александр Арутюнян — близкий друг президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, о чём последний сообщил лично. Глава НКР особо отметил, что в первую карабахскую войну (1988-1994 годы) его товарищ получил орден «Боевой крест» I степени. Но если для армянской стороны это предмет гордости, то для Баку ликвидированный Арутюнян официально являлся террористом. Он «прославился» в феврале 1992 года: тогда вооружённые силы Армении взяли штурмом город Ходжалы в Нагорном Карабахе, в результате чего погибло более шестисот человек — преимущественно из числа мирного азербайджанского населения. Армянских военных, участвовавших в тех событиях, обвиняют не только в убийствах гражданских лиц, но и в мародёрстве и незаконном захвате имущества. До сих пор никто в правовом поле не понёс наказания за произошедшее в те дни, и данные события остаются одним из камней преткновения в отношениях Баку и Еревана.

Чтобы ни послужило причиной (или поводом) для срыва перемирия со стороны Еревана, очевидно одно: продолжать полноценный переговорный процесс даже под эгидой России Пашинян, судя по событиям последних дней, не настроен. Оно и понятно почему — ВС Азербайджана прорвали оборону сил Армении и НКР и изменили статус-кво, что делает невозможным традиционные попытки Еревана затягивать политический диалог в рамках Минской группы ОБСЕ. Подобный подход, в свою очередь, чреват новой эскалацией конфликта и, судя по боевым действиям прошедшей недели, к новой сдаче территорий. Так или иначе, это приведёт Ереван к изначальной точке — к необходимости вновь садиться за стол переговоров. Но с чем к ним придёт Пашинян — вопрос пока открытый, тем более на фоне недовольства политикой премьера, которое в Ереване становится всё громче.