Алиев: московские договорённости по Карабаху отвечают интересам Баку

https://static.news.ru/photo/3b06a6e6-0c79-11eb-b396-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Senat RP/Polish Senate

Московские договоренности по Карабаху полностью отвечают интересам Азербайджана. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Они начались 9 октября, а закончились под утро 10 октября. Дискуссии были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил после, что важнейшей задачей московских договорённостей по Нагорному Карабаху является укрепление механизмов прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев заявил, что ещё ряд населённых пунктов в Нагорном Карабахе перешли под контроль Вооружённых сил Азербайджана.