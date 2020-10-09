В МИД Армении назвали ключевую задачу переговоров по Карабаху в Москве

https://static.news.ru/photo/f4082be2-0ac1-11eb-b91b-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: MID_RF/twitter.com

Важнейшей задачей московских договорённостей по Нагорному Карабаху является укрепление механизмов прекращения огня, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, после достижения соглашения посредством Красного Креста необходимо провести мероприятия для решения проблем гуманитарного характера.

Другая важнейшая задача, исходящая их этих договорённостей — закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов, — подчеркнул он в эфире общественного телевидения Армении.

Министр отметил, что в этом вопросе у России и стран-сопредседателей есть важные функции. Мнацаканян уточнил, что речь идёт о последовательности шагов, направленных на стабилизацию ситуации, восстановление стабильности в регионе и продолжение мирного процесса.

Как писал NEWS.ru, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договорённости о перемирии в Нагорном Карабахе, отметил, что произошло главное — был разорван замкнутый круг взаимного насилия.

Консультации закончились под утро 10 октября. Они были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.