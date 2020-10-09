Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

https://static.news.ru/photo/73b1b362-0ab9-11eb-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Азербайджан и Армения заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам десятичасовых переговоров в Москве.

По его словам, в ответ на обращение президента РФ Владимира Путина и в соответствии с договорённостями российского лидера, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна стороны согласились о ряде шагов.

Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК, — сказал Лавров.

Также стороны договорились начать субстантивные переговоры для скорейшего достижения мирного урегулирования. При этом Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Карабаху, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока рано говорить о появлении миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, сначала захваченные земли должны быть освобождены и на них должны вернуться азербайджанцы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.