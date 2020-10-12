Алиев заявил о переходе ряда поселений Карабаха под контроль Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ещё ряд населённых пунктов в Нагорном Карабахе перешли под контроль Вооружённых сил Азербайджана.

Несколько населённых пунктов находятся под полным нашим контролем, просто мы пока не вошли в них, так как с военной точки зрения необходимости в этом нет. Но через определённое время мы объявим об этом, — сказал в интервью турецкому телеканалу «Хабер Глобал» Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, договорённости между Баку и Ереваном о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха, достигнутые 9 октября, не соблюдаются в полной мере. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Вскоре после достижения договорённостей Армения и Азербайджан начали обвинять друг друга в их нарушении. Спустя три дня в Баку сообщили, что Вооружённые силы Армении нанесли удар по Агдамскому району в Нагорном Карабахе. Лавров надеется, что дальнейшие контакты помогут реализовать договорённости по Нагорному Карабаху.