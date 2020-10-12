Лавров: затягивать с политическим диалогом по Нагорному Карабаху нельзя

https://static.news.ru/photo/61ef86b6-0c82-11eb-8578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возобновление переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху было бы неправильным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Во время переговоров мы обменялись также мнениями о том, как двигаться дальше. Это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на принятые после трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решения по ситуации в Нагорном Карабахе и на то, что они будут неукоснительно исполняться обеими сторонами.

В Москве 9–10 октября состоялась наша встреча, которая позволила выйти на договорённость, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ. И мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также рассказал, что его армянский коллега 12 октября примет участие во встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как нас проинформировали наши армянские друзья, сегодня о том, как двигаться дальше, пойдёт речь в ходе встречи министра Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, — пояснил дипломат.

Россия, заверил Лавров, продолжит активно заниматься вопросами урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно началось 9 октября, а закончилось под утро 10 октября. Дискуссии были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил после, что важнейшей задачей московских договорённостей по Нагорному Карабаху является укрепление механизмов прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет «идти до конца» в решении конфликта в Карабахе. Он подчеркнул, что власти предпочитают «мирный путь, без кровопролития».