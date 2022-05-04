Австралия внесла в санкционный список 75 депутатов Госдумы и Соловьёва Власти Австралии ввели санкции против 75 депутатов Госдумы, министров ДНР и ЛНР

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Власти Австралии ввели санкции против депутатов Госдумы, министров ЛНР и ДНР. Также в санкционный список попал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо МВД Австралии.

Агентство отмечает, что австралийское правительство дополнило списки ограничений автономными санкциями в отношении 75 российских депутатов, 20 министров Донецкой Народной Республики и 12 министров Луганской Народной Республики.

Австралия вводит антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. В последний раз, 22 апреля, под ограничительные меры Канберры попали 147 граждан России, включая дочь главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее стало известно, что несколько пакетов санкций, введённых Австралией, кроме физических и юридических лиц из России, затронули также отдельные сектора экономики России. В частности, в Канберре ввели дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России.