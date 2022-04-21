Австралия ввела новые санкции против 147 граждан России

Власти Австралии ввели новые санкции против Москвы. Как сообщает ТАСС, под санкции Канберры попали 147 российских граждан, включая главу МИД России Сергея Лаврова.

C 24 февраля — дня начала военной операции на Украине — Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Ограничительные меры затронули как отдельные сектора экономики России, так и физические и юридические лица из России.

В санкционный список, в частности, попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Санкции коснулись Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, Альфа-Банка, МКБ.

Кроме того, Австралия запретила экспорт глинозёма, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Также власти Австралии ввели дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из РФ.