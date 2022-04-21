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Австралия ввела новые санкции против 147 граждан России

08:54, 22 апреля 2022
Австралия ввела новые санкции против 147 граждан России
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Власти Австралии ввели новые санкции против Москвы. Как сообщает ТАСС, под санкции Канберры попали 147 российских граждан, включая главу МИД России Сергея Лаврова.

C 24 февраля — дня начала военной операции на Украине — Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Ограничительные меры затронули как отдельные сектора экономики России, так и физические и юридические лица из России.

В санкционный список, в частности, попали глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Санкции коснулись Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, Альфа-Банка, МКБ.

Кроме того, Австралия запретила экспорт глинозёма, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Также власти Австралии ввели дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из РФ.

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