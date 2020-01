Секс-шоп Geeky Sex Toys сделали дилдо, с основанием в виде карты Австралии. Внизу фалоимитатора нанесено выпуклое изображение коалы, сидящей на ветви дерева.

Our country has been devastated by bushfires & we need your help! So that's why we're proud to announce The Down-Under Donation Dildo! A new toy where 100% of the profits will be donated directly to the relief efforts https://t.co/CO2z1GIgSa #BushFireCrisisAustralia pic.twitter.com/ZZmcgNqgQj