Компания AIAI-Tech разработала секс-робота, обладающего полноценным искусственным интеллектом.
Модель умеет запоминать информацию о владельце, передаёт
Менеджер компании, занимающейся производством секс-игрушек, уверен, что куклы рано или поздно превзойдут эмоциональный опыт межчеловеческих отношений.
Открытое мышление, позволяющее встречаться с роботом или строить отношения с куклой, становится всё более нормой. <...> Я вижу кукол и роботов как альтернативные отношения. Люди всегда будут искать какие-то отношения, потому что это человеческая натура. Иметь альтернативу традиционным отношениям между людьми просто потрясающе, — подчеркнул он.
Эксперт уверен, что со временем разработчики смогут автоматизировать все движения машины.
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