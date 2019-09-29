Фото: Lapone/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Компания AIAI-Tech разработала секс-робота, обладающего полноценным искусственным интеллектом.

Модель умеет запоминать информацию о владельце, передаёт Daily Star.

Менеджер компании, занимающейся производством секс-игрушек, уверен, что куклы рано или поздно превзойдут эмоциональный опыт межчеловеческих отношений.

Открытое мышление, позволяющее встречаться с роботом или строить отношения с куклой, становится всё более нормой. <...> Я вижу кукол и роботов как альтернативные отношения. Люди всегда будут искать какие-то отношения, потому что это человеческая натура. Иметь альтернативу традиционным отношениям между людьми просто потрясающе, — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что со временем разработчики смогут автоматизировать все движения машины.

Ранее News.ru писал, что энтузиасты открыли в США компанию по сбору средств на строительство уникального публичного дома, в котором можно будет пофлиртовать с секс-роботами перед непосредственно сексом. На реализацию проекта планируется собрать $155 тысяч.

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