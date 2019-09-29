https://static.news.ru/photo/e25bfa34-e2d3-11e9-83eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lapone/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Компания AIAI-Tech разработала секс-робота, обладающего полноценным искусственным интеллектом.

Модель умеет запоминать информацию о владельце, передаёт Daily Star .

Менеджер компании, занимающейся производством секс-игрушек, уверен, что куклы рано или поздно превзойдут эмоциональный опыт межчеловеческих отношений.

Открытое мышление, позволяющее встречаться с роботом или строить отношения с куклой, становится всё более нормой. <...> Я вижу кукол и роботов как альтернативные отношения. Люди всегда будут искать какие-то отношения, потому что это человеческая натура. Иметь альтернативу традиционным отношениям между людьми просто потрясающе, — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что со временем разработчики смогут автоматизировать все движения машины.